В Ингушетии построят завод по производству локальных очистных сооружений

«Подключаем к этому процессу всех, кого необходимо. Я сам провожу их обучение, как технолог. Кроме того, подключили столичные институты — Московский политехнический университет, Российский химико-технологический университет имени Менделеева. Подход к решению вопросов у нас не формальный, чтобы мы смело могли сказать: здесь у нас полноценная организация, представительство которой способно решать важные задачи по очистным сооружениям на достаточно высоком уровне», — отметил Григорьев.

В свою очередь, гендиректор по развитию предприятия Денис Витковский проинформировал об этапах реализации проекта на территории Ингушетии.

«Первый — это налоговое резидентство в республике в лице компании ООО «ИнвестСтройПроект», обучение трудового коллектива, запуск сборочного цеха. Второй этап: строительство завода по производству локальных очистных сооружений производственной мощностью около 500 станций в месяц, увеличение штата и выход на полную производственную мощность.

В соответствии с планом в начале июня мы запустили один цех. Обучили коллектив, пригласив инструкторов из центрального офиса. На данный момент работают 10 человек. Прорабатываем взаимодействие со всеми министерствами и муниципалитетами. Ежемесячно отчитываемся правительству республики о проделанной работе», — отметил он.

Витковский также добавил, что по второму этапу проекта им отведен участок земли на Карабулакской промышленной площадке под строительство завода. Идет процесс формирования документов на получение участка и проектирование комплекса.

«На данный момент занимаемся производством и установкой станций очистки хозяйственно-бытовых стоков. Уже выполнены заказы администрации и ФОК в Джейрахском районе, в сельском поселении Кантышево — это детский сад и больница, в этот перечень также входит школа на 720 мест в Карабулаке и 4 станции под частный сектор», — уточнил гендиректор.

Калиматов отметил, что данный проект важен не только городу, району или селу, но и в целом республике.

«Мы сохранили свою экологию за счет отсутствия на территории региона тяжелых промышленных предприятий, которые несут загрязнение окружающей среды. Мы и дальше намерены сохранять здоровый экобаланс и очистные сооружения — часть этой работы», — цитирует Главу его пресс-служба.

Он попросил руководителя предприятия обратить внимание на очистные сооружения в Гамурзиево и Магасе.

Витковский сообщил, что уже приглашены специалисты центрального офиса компании для оценки и проработки проблем очистных сооружений в названных населенных пунктах.

Кроме того, инвестор выразил желание безвозмездно построить очистные сооружения на территории Мемориала памяти жертв конфликта осени 1992 года «ГIоазота кашамаш» в городе Назрани.

Напомним, что ООО «Российские очистные сооружения» было приглашено в республику в качестве инвестора в сентябре 2021 года. Был подписан договор, в соответствии с которым предприятие будет заниматься проектированием, производством, строительством, обслуживанием и реконструкцией очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод, а также водозаборных сооружений и станций водоподготовки.