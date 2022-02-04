В Ингушетии потратят более 400 млн руб. на модернизацию водоснабжения

«В этом году финансирование в размере более 400 млн руб. предусмотрено на два объекта водоснабжения: строительство насосной станции и водопровода в с. п. Вознесенское для водоснабжения с. п. Аки-Юрт и модернизацию Альтиевского водозабора», — сказал собеседник.

По его словам, в рамках проекта «Чистая вода» в 2021 году в регионе построено 4 объекта водоснабжения.

Ранее сообщалось, что до конца 2023 года власти Ингушетии намерены провести модернизацию Альтиевского водозабора, построить там десять новых скважин, насосную станцию второго подъема, канализационную насосную станцию и напорный канализационный коллектор для отвода хозяйственно-бытовых стоков.

На эти цели потратят более 400 млн рублей в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ» и федерального проекта «Чистая вода».

Кроме того, по федеральному проекту «Чистая вода» до 2024 года планируется предоставление Ингушетии финансовой поддержки в размере 853,68 млн рублей.