В Ингушетии потратят свыше 25 млн руб. на увеличение объемов овощных культур и картофеля

Аграрии республики в этом году из федерального бюджета получат средства на выращивание картофеля и овощей, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства региона в четверг.

«Ингушетия в текущем году получит 25,2 млн рублей бюджетных средств на производство картофеля и овощей», — сказал представитель пресс-службы.

По его словам, федеральные субсидии предоставляются на возмещение или финансовое обеспечение части затрат на выращивание упомянутой продукции.

Как отметил Глава субъекта Махмуд-Али Калиматов, в республике раньше выращивали лучшие сорта картофеля, и они пользовались высоким спросом не только у местного населения, но и за пределами Ингушетии. Большие урожаи регион получал обычным способом. Он отметил необходимость расширять такие производства, помогать труженикам села, занимающимся этими овощными культурами, и выходить на промышленные объемы.

Ранее Калиматов заявлял, что ингушские аграрии получили в прошлом году 53 тыс. тонн картофеля при потребности субъекта в 40 тыс. тонн. Власти принимают меры для сохранения умеренных цен на данную продукцию.