МСП

В Ингушетии повышается платежная дисциплина заемщиков

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В Ингушетии повышается платежная дисциплина по займам, сообщил Главе республики Махмуд-Али Калиматову на рабочей встрече в Магасе гендиректор регионального фонда развития и поддержки предпринимательства Хаваж Бузуртанов.

«Если рассмотреть объем займов с просроченной задолженностью по периодам, то 86% составляют выданные до 2018 года, оставшиеся 14% — за последние 4 года», — отметил он.

По его словам, это свидетельство того, что повышается качество экспертизы заявок на получение займов и их сопровождение. Предприниматели стали более ответственно подходят к выполнению своих обязательств.

Хаваж Бузуртанов считает, что такая положительная динамика связана с непосредственным участием руководства республики и институтов развития бизнеса в работе по улучшению финансовой грамотности населения.

«Важным фактором в повышении платежной дисциплины является также правовая поддержка и содействие защите прав кредиторов. Усиление контроля и наказания за нарушение платежных обязательств также способствует формированию ответственного отношения к своим финансовым обязательствам», — отметил гендиректор фонда.

Он добавил, что одной из ключевых мер поддержки бизнеса — финансирование субъектов малого и среднего предпринимательства, предоставление им займов на льготных условиях и обеспечение доступности кредитования, обеспечивая гарантийное поручительство.

Глава республики напомнил, что у властей и института поддержки МСП единые цели и задачи. Он убежден, что работа фонда может и должна влиять на общий бизнес-климат в регионе.

«Когда ваша помощь очевидна, у предпринимателей появляется доверие к нам и интерес к тому, чтобы развивать свой бизнес на другом уровне. Повышение платежной дисциплины по возврату займу тоже свидетельствует об этом. Продолжайте работать в такой же динамике, наращивайте финансовый потенциал фонда», — поручил Махмуд-Али Калиматов, информирует пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.

Отметим, что за последние 4 года фонд поддержки и развития предпринимательства оказана поддержка субъектам малого и среднего бизнеса на сумму 185 млн рублей, в том числе самозанятым — на 3,5 млн рублей. Создано 150 новых рабочих мест. Общая сумма кредитного портфеля фонда составляет 342 млн рублей.

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