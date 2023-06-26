Энергоснабжение

В Ингушетии повышают надежность электроснабжения 123 тыс. жителей региона

0

«Россети Северный Кавказ» готовят к предстоящему осенне-зимнему периоду сетевой комплекс в городе Сунже и Сунженском районе Ингушетии, сообщает пресс-служба компании.

Итогом работы энергетиков станет устойчивое и надежное функционирование энергосистемы 11 населенных пунктов, где проживают порядка 123 тысяч человек. На реализацию технических мероприятий, предусмотренных Программой эксплуатации, технического обслуживания и ремонта 2023 года, энергокомпания направит порядка 10 млн рублей.

В числе ключевых производственных работ текущего года — замена трех силовых трансформаторов и 22 опор на линиях электропередачи 0,4-10 кВ. Кроме того, специалисты отремонтируют девять трансформаторных подстанций и два силовых трансформатора 6-10/0,4 кВ. Для минимизации рисков технологических нарушений, вызванных падением деревьев и ветвей на провода, от древесной и кустарниковой растительности будет расчищено около 13 гектаров трасс воздушных линий.

Все запланированные мероприятия энергетики выполнят хозяйственным способом, то есть собственными силами, что позволит повысить качество и экономическую эффективность работ.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Героин и марихуану нашли у жителя Ингушетии
Дети из Токмакского района Запорожской области отдохнут в Ингушетии
На жителя Ингушетии завели дело за хранение гранаты
Кикбоксеры спортшколы села Долаково Ингушетии успешно выступили на всероссийском турнире
Чаще всего российские семьи живут в двух комнатах
Ингушский драмтеатр приглашает на спектакль «Лекарь поневоле» по пьесе Мольера
В Назрани обустраивают тротуар и освещение на улице Арчакова
В Назрани прошла выставка детских рисунков, посвященная профилактике наркомании
Более 4 млн рублей дополнительно получит Ингушетия на лекарства для льготников
Аппарат УПЧ восстановил право жителя Ингушетии на получение трудовой пенсии
В Карабулаке Ингушетии впервые прошли военно-спортивные соревнования

Главное

Яндекс.Метрика

 