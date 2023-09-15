В Ингушетии повышают надежность электроснабжения более 120 тыс. жителей и 123 объектов Назрани

На реализацию технических мероприятий, предусмотренных Программой эксплуатации, технического обслуживания и ремонта 2023 года, энергокомпания направит более 7,5 млн рублей. Итогом усилий энергетиков станет повышение надежности и качества электроснабжения более 124 тысяч человек и 123 социально значимых учреждений города Назрани. В числе ключевых производственных работ текущего года — ремонт 18 трансформаторных подстанций и четырех трансформаторов. Кроме того, специалисты заменят 41 опору на линиях электропередачи 0,4-10 кВ.

«Программа подготовки к работе в условиях низких температур и максимума нагрузок всегда включает в себя перечень приоритетных объектов, ремонт которых существенно влияет на повышение надежности электроснабжения потребителей. В текущем году в Назрани мы сделали акцент на питающем оборудовании: трансформаторных подстанциях и трансформаторах. Специалисты работают в строгом соответствии с графиком и принципами надежности, качества и безопасности», — отметил исполняющий обязанности директора филиала «Ингушэнерго» Рамазан Таршхоев.

Запланированные мероприятия энергетики выполнят хозяйственным способом, то есть собственными силами, что позволит повысить качество работ и снизить затраты.