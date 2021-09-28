Вакцинация

В Ингушетии повысили до 80% плановый показатель вакцинации против Covid-19

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В Ингушетии повысили с 60 до 80% плановый показатель вакцинации против Covid-19, сообщила на заседании в правительстве заместитель министра здравоохранения региона Амина Настаева.

По ее словам, обновленный план подлежащих вакцинации в этом году составляет 285 635 человек.

На 27 сентября республикой получено 232 030 комплектов вакцины против коронавируса. Количество привитых первым компонентом составляет 147 188 человек (63,4% от общего количества полученной вакцины и 51,5% от подлежащих вакцинации), завершили вакцинацию — 140 964 человека. При этом, по темпам иммунизации регион на 40-м месте по стране — 126 прививок в день на 100 000 населения.

«Всем пациентам, направленным на плановую госпитализацию или санаторно-курортное лечение, строго рекомендована вакцинация против Covid-19», — добавила Настаева.

В Ингушетии функционируют 343 койки в 5 медицинских организациях, в том числе 47 — реанимационных, свободный коечный фонд — 7,3%.
Также замминистра напомнила о круглосуточном тестировании населения без выходных, в котором задействовано 14 лабораторий, введена в эксплуатацию ПЦР-лаборатория в ГБУЗ «Городская поликлиника», на этапе ввода в эксплуатацию лаборатория при ГБУЗ «Назрановская районная больница».

Продолжают работу 22 прививочных пункта, 5 передвижных мобильных пунктов и 10 выездных мобильных бригад вакцинации.

Жители также могут записаться на вакцинацию через портал «Госуслуг», где помимо записей обрабатываются и обращения граждан: из 1 192 поступивших отработано — 1 181, в процессе — 11.

Также организованы выезды в школы, органы исполнительной власти, места массового скопления людей, информирует пресс-служба Главы и правительства республики.

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