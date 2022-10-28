В Ингушетии повысили надежность энергоснабжения 20 тыс. жителей 4 сел региона

На работы, реализованные на ключевом питающем центре в рамках подготовки объектов электросетевого хозяйства республики к зимнему периоду, направлено порядка 2,3 млн рублей. В частности, энергетики обеспечили замену на современные вакуумные четыре масляных выключателя 6 кВ, сообщает пресс-служба компании.

Вакуумные выключатели надежны, просты в ремонте, бесшумны, имеют длительный срок эксплуатации и требуют минимальных затрат на обслуживание. Кроме того, в числе очевидных преимуществ современного коммутационного оборудования — компактность, пожаробезопасность, отсутствие выбросов в атмосферу и масла, которое может нанести вред экологии.

«Плановая работа по замене устаревшего оборудования помогает энергетикам решать главную задачу отрасли — обеспечение бесперебойного и качественного электроснабжения наших потребителей. Накануне сезона сложных погодных условий и максимальных нагрузок это особенно актуально. Замену масляных выключателей на более надежные вакуумные мы продолжим. Такое решение обусловлено долговечностью и безопасностью современного российского оборудования», — отметил исполняющий обязанности директора филиала «Ингушэнерго» Рамазан Таршхоев.

В рамках подготовки питающего центра к работе в предстоящую зиму специалисты провели также текущее обслуживание и испытания оборудования, очистили территорию от кустарниковой растительности.