В Ингушетии повысят конкурентность на рынке товаров и услуг
Министерство экономического развития Ингушетии проводит опрос о состоянии конкурентной среды на рынке товаров и услуг, по итогам которого разработает перечень мероприятий для развития конкуренции в регионе.
Министерство предлагает ряд вопросов, посвященных оценке состояния и развития конкурентной среды в республике. Опрос является анонимным и строго конфиденциальным, все полученные результаты будут использоваться только в обобщенном виде.
Опрос можно пройти по ссылке.