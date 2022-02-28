В Ингушетии повысят конкурентность на рынке товаров и услуг

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Министерство экономического развития Ингушетии проводит опрос о состоянии конкурентной среды на рынке товаров и услуг, по итогам которого разработает перечень мероприятий для развития конкуренции в регионе.

Министерство предлагает ряд вопросов, посвященных оценке состояния и развития конкурентной среды в республике. Опрос является анонимным и строго конфиденциальным, все полученные результаты будут использоваться только в обобщенном виде.

Опрос можно пройти по ссылке.

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