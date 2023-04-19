В Ингушетии повысят надежность электроснабжения 19 тыс. жителей региона

На реализацию технических мероприятий, предусмотренных Программой эксплуатации, технического обслуживания и ремонта, предприятие направит около 3 млн рублей.

Питающий центр «Карабулак» обеспечивает электроснабжение части города Карабулака и сельского поселения Яндаре. От стабильной работы энергообъекта зависит свет в домах почти 19 тыс. жителей региона, работа Магасского центра организации воздушного движения филиала «Аэронавигация Юга», объектов «Ингушнефти», а также 24 социально значимых учреждений. В их числе — школа, детский сад, насосная станция, объекты здравоохранения и правопорядка.

Мероприятия на объекте включают замену двух трансформаторов, предназначенных для питания нагрузки подстанций и обеспечивающих надежность их работы.

«Сейчас в электроэнергетике начинается ответственный период: реализация основного комплекса мероприятий ремонтной кампании. Каждый из этапов программы — на строгом контроле энергетиков. От нас ждут качественную и своевременную подготовку сетевого комплекса к прохождению максимума нагрузок в осенне-зимний период. И я уверен, мы с этой задачей справимся», — отметил исполняющий обязанности директора филиала «Ингушэнерго» Рамазан Таршхоев.