В Ингушетии повысят надежность электроснабжения 71 тыс. жителей и 82 СЗО

Двухцепная линия электропередачи — энергообъект, имеющий два комплекта фазных проводов, то есть на одних и тех же опорах расположены две цепи (6 электропроводов), сообщает пресс-слуба компании.

ЛЭП напряжением 110 кВ протяженностью более 20 километров обеспечивает энергоресурсом часть города Назрани, сельские поселения Кантышево и Долаково Назрановского района. От её стабильной работы зависит надежное электроснабжение более 71 тысячи человек и 82 социально значимых учреждений.

Чтобы обеспечить устойчивое функционирование энергообъекта в сезон сложных погодных условий и максимальных нагрузок, энергетики филиала «Ингушэнерго» заменят дефектные опоры, а также провод общей протяженностью 9,5 километра. Вместо 330 изоляторов, выработавших свой ресурс, установят современные аналоги. Кроме того, рабочие группы проведут расчистку трассы от древесно-кустарниковой растительности.

«Комплекс мероприятий в рамках ремонтной программы предприятие реализует ежегодно. При этом работают специалисты зачастую в условиях напряженного графика и непростой погоды, со сложным грунтом и рельефом. И, несмотря на сложности, кампания по обеспечению бесперебойного и качественного электроснабжения в предстоящий сезон максимальных нагрузок традиционно будет завершена в срок и в полном объеме. Иначе нельзя. Электроэнергетика — системообразующая отрасль: от ее состояния зависят уровень и темпы социально-экономического развития страны. Подвести мы не можем», — отметил исполняющий обязанности директора филиала «Ингушэнерго» Рамазан Таршхоев.

Напомним, на реализацию ремонтной кампании в Ингушетии «Россети Северный Кавказ» в текущем году направят почти 138,5 млн рублей. Это на 145 % (на 82 млн рублей) больше, чем в 2021 году.