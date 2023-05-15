В Ингушетии повысят надежность электроснабжения самого большого района региона

Изолятор — элемент воздушных линий электропередачи, выполняющий одновременно крепежную и защитную функцию. От правильного выбора и качества диэлектрического устройства зависит здоровье и жизни обслуживающего персонала, надежность эксплуатации ЛЭП, сообщили в пресс-службе компании.

Выбор стеклянной изоляции обусловлен рядом преимуществ: механическая прочность изделий не изменяется в течение всего срока эксплуатации, материал не деформируется, устойчив к воздействию ультрафиолета, не горюч, обладает нулевой водопроницаемостью. Высокие диэлектрические свойства практически исключают возможность пробоя изолятора, а любое повреждение на таком устройстве легко определить визуально.

Энергообъект класса напряжения 110 кВ является одним из ключевых элементов системы электроснабжения Сунженского района Республики Ингушетия, большинство населенных пунктов которого относятся к категории отдаленных и предгорных. ЛЭП обеспечивает электроэнергией часть города Сунжи, сельские поселения Нестеровское, Чемульга, Алхасты, Берд-Юрт, Аршты, Галашки, Мужичи, Даттых и Алкун. От ее стабильной работы зависит свет в домах 32 тысяч человек и функционирование 54 социально значимых учреждений.

«Современные изоляторы из закаленного стекла практически не имеют скрытых дефектов. Кроме того, повреждение на таких устройствах можно быстро обнаружить на любом участке воздушной линии без трудоемких замеров, верхового осмотра или использования дополнительного оборудования. Поэтому реализация данного проекта позволит нам повысить оперативность выполнения ремонтных работ на энергообъекте, уменьшить риски нештатных ситуаций, а значит — обеспечить надежное электроснабжение района», — отметил исполняющий обязанности директора филиала «Ингушэнерго» Рамазан Таршхоев.

Технические мероприятия будут проведены в рамках подготовки сетевого комплекса к работе в сложных погодных условиях осенне-зимнего периода 2023/24 гг.