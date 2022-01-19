В Ингушетии появилось республиканское министерство по делам гражданской обороны и ЧС

«Управление Ингушетии по обеспечению деятельности по защите населения и территории от ЧС переименовано в министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций региона», — сказал сотрудник пресс-службы.

В составе правительства новое министерство стало пятнадцатым.

Решение о преобразовании ведомства руководством субъекта принято в рамках работы по совершенствованию структуры исполнительных органов государственной власти.

Свою работу на посту главы уже нового министерства продолжит бывший руководитель ГУП «Дирекция по строительству» при МЧС Иса Татиев. Исполняющим обязанности начальника управления по обеспечению деятельности по защите населения и территории от ЧС он был назначен Калиматовым в середине марта минувшего года.

Перед Татиевым поставлены задачи по внедрению аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Результатом реализации проекта в Ингушетии должно стать как сокращение количества дорожно-транспортных происшествий, так и снижение общего числа нарушений ПДД.

В конце декабря прошлого года по инициативе Главы региона переименовано государственное управление автомобильных дорог в министерство автомобильных дорог республики, которым руководит Батыр Хаматханов.