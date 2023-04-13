В Ингушетии появился первый центр общения для пожилых людей

«Первый в Ингушетии центр общения старшего поколения, заработавший в Назрани, открывает пожилым людям дополнительные возможности для самореализации. Для этого отделение СФР вместе с партнерами проекта будут проводить совместные мероприятия, лекции и обучение», — сказал представитель регионального отделения СФР.

В церемонии приняли участие управляющий отделением по Ингушетии Зубейр Евлоев, представители администрации Назрановского района, регионального отделения Всероссийского общества глухих, Ингушского фонда общества слепых, региональной организации Всероссийского общества инвалидов.

«ОСФР в силу специфики своей деятельности очень тесно общается с людьми старшего поколения, знает и понимает их заботы, проблемы, потребности, одной из которых является огромная тяга к общению и вниманию. Основная миссия нового центра — организовать досуг пожилых людей, способствовать их социальной адаптации, дать им возможность наполнить жизнь новыми интересами, знаниями и друзьями. Получится своего рода клуб по интересам», — сказал глава ОСФР Евлоев.

По данным пресс-службы, для посетителей центра подготовлен компьютерный зал, мини-библиотека, пенсионеры могут провести свое время, коллективно просматривая фильмы в зоне отдыха и т. д. У пожилых людей появилась возможность повысить финансовую и компьютерную грамотность. В свою очередь специалисты обеспечат обратную связь с посетителями и будут корректировать программы, чтобы каждый мог найти занятие по душе.