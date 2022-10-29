В Ингушетии появится единый оператор в сфере водо- и теплоснабжения

«В рамках реализации региональных программ устойчивого развития предприятий энергетики и ЖКХ в каждой республике должны быть созданы единые операторы в сфере водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, а также единые информационные расчетные центры. Частично задача уже выполнена, но часть структур находятся в стадии формирования», — говорится в сообщении.

Как сообщил заместитель министра экономического развития Сергей Назаров, на обеспечение первичных затрат по созданию единых операторов, в частности приобретение программного и серверного оборудования, разработку схем водоснабжения и водоотведения пилотным регионам Северного Кавказа выделили из федерального бюджета более 298 млн рублей.

«Минэкономразвития контролирует все этапы модернизации системы ЖКХ в трех пилотных республиках, наша цель — навести порядок в системе учета потребления и расчетов за услуги, обеспечить стабильную работу предприятий и обновление сетевого хозяйства. Также важно, чтобы при всех этих улучшениях не пострадали люди — добросовестные плательщики. После заключения соответствующего соглашения субсидия будет направлена в регионы», — отметил заместитель министра.

Напомним, в августе 2022 года председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 1,1 млрд рублей на реализацию программ устойчивого экономического развития предприятий энергетики и ЖКХ в Ингушетии, Дагестане и Северной Осетии.

Деньги выделят из резервного фонда правительства.