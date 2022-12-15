В Ингушетии появится национальный брендовый маршрут

«У нас зарегистрирован национальный туристический брендовый маршрут протяженностью более 100 км, который охватывает и горы, и равнины. Мы ожидаем, что он начнет функционировать в 2023 году. Аналогичные брендовые маршруты разрабатываются во всех субъектах СКФО. Два инициатора уже получили грантовую поддержку на благоустройство этого маршрута», — сказал Беслан Мизиев.

По его словам, в общем регион в этом году выиграл субсидию Ростуризма на сумму 82 млн рублей, благодаря которой 23 грантополучателя благоустраивают туристические маршруты на территории республики.

«Туристический поток, налоговые отчисления от сферы и номерной фонд в Ингушетии с 2020 года только увеличиваются. У нас в январе был зарегистрирован лишь один туроператор в регионе, на сегодняшний день их уже 5, это отражает специфику и динамику развития туризма в регионе. Мы ожидаем увеличение турпотока по итогам 2022 года на 15-20%», — добавил председатель Комитета по туризму республики.

«Развивая туризм в регионе, мы повысим доходы регионального бюджета и увеличим личные доходы населения, создав рабочие места. Работа по повышению туристического потенциала региона ведется, и на это нам федеральным центром выделяются средства. А если к нам еще и инвесторы зайдут, желающие вложиться в эту отрасль, то желающих посетить нашу республику и полноценно отдохнуть здесь будет много. У Ингушетии есть хороший потенциал для развития туристической отрасли. Причем этот ресурс нам дала сама природа. У нас хорошие климатические условия, чистый воздух, родниковая вода и богатое историческое наследие», — сказал Глава республики Махмуд-Али Калиматов.

Напомним, в 2023 году на реализацию нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» Ингушетия получит субсидию в размере 184,4 млн рублей. На эти средства будет создано 10 кемпинговых зон в горном Джейрахском районе. Также эти средства направят на приобретение туристского оборудования, оборудования для информационных центров, пунктов проката, разработку новых туристских маршрутов, создание электронных путеводителей по турмаршрутам.

В горной Ингушетии более 5 тыс. древних памятников, от эпохи бронзы до позднего Средневековья: башни, замки, склепы, храмы, святилища. Среди наиболее известных памятников — башенные селения Таргим, Хамхи и Эгикал, крупнейший и отлично сохранившийся замок Эрзи, один из древнейших в РФ христианских храмов Тхаба-Ерды, замковый комплекс Вовнушки, ставший финалистом конкурса «Семь чудес России».