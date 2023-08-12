В Ингушетии появится Национальный парк

По его словам, уже выбрано место в районе 18-этажных МКД близ столицы республики — Магаса.

«Но здесь нам пришлось столкнуться с распространенной в малоземельной Ингушетии проблемой самозахватов земель. Часть территории незаконно распродана под земельные участки предыдущими муниципальными чиновниками. И это при том, что указанная территория имеет статус водоохранной зоны, где капитальное строительство запрещено законом. Любой объект, возведенный на этой территории в обход закона, не сможет получить регистрирующие документы», — отметил Махмуд-Али Калиматов.

Он заявил, что «по каждому факту будет проведена проверка и, в случае выявления нарушений законодательных норм, будет возбуждено уголовное дело в отношении всех, кто участвовал в этой незаконной сделке. Ни один метр земли, принадлежащий государству, не будет отчужден в чью-то пользу, тем более в водоохранной зоне. Это изначально является незаконным действием».

«Для парковых зон с зелеными насаждениями этот участок самый подходящий. Объект планируем возвести на благотворительные средства. Уже готов проект парка в 3D-измерении, ведется работа по составлению ПСД. Здесь будут созданы все условия для полезного и интересного времяпрепровождения, будут проходить крупные региональные мероприятия. Кроме того, планируем построить пруд, футбольное поле, спортплощадки, беговые дорожки, аттракционы, колесо обозрения и многое другое. Территория будет густо засажена парковыми культурами, между которыми будут установлены скульптуры и иные малые архитектурные формы, декоративные светильники и другие виды паркового освещения», — добавил руководитель субъекта.