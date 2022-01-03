Спорт

В Ингушетии появится первый инновационный физкультурно-оздоровительный комплекс

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В Ингушетии в рамках нацпроекта «Демография» до конца 2022 года построят первый умный физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа, сообщил в понедельник СМИ министр спорта республики Али Дошхоклоев.

«В 2021 году в рамках проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» мы закупили оборудование для создания физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа (ФОКОТ), который мы строим, и сейчас он находится на завершающем этапе, в городе Карабулаке. Такие площадки будут создаваться ежегодно. Нам уже одобрена заявка на создание в 2022 году новой для нас «умной» площадки. Это позволит региону до 2024 года достичь поставленной президентом страны задачи по 55%-ному охвату занимающихся спортом в регионе», — сказал Дошхоклоев.

По его словам, также в 2023 году республике будет выделена субсидия на создание уже двух подобных площадок.

Отметим, что нацпроект «Демография» включает пять федеральных проектов. Среди ключевых целей — увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом.

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