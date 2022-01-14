В Ингушетии поймали водителя ассенизатора, сливавшего отходы близ жилых многоэтажек
В Ингушетии установили личность водителя, который ночью 11 января был зафиксирован местным жителем, сливающим неочищенные сточные воды вблизи многоэтажных домов на улице Столичной в Насыр-Кортском административном округе Назрани. Мужчине грозит административный штраф, сообщает пресс-служба Минприроды региона.
«Государственные инспекторы экологического, геологического и водного надзора Минприроды Ингушетии осуществили выезд по указанному адресу и провели проверку, в результате которой был выявлен факт сброса неустановленным лицом канализационных вод на почву. Сброс производился из автомашины ГАЗ. Автомобиль арестован», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в связи с выявленными нарушениями по данному факту возбуждено административное производство по части 1 статьи 8.2 КоАП РФ.
В Минприроды напомнили, что в целях улучшения экологической обстановки необходимо сообщать об известных фактах нарушения природоохранного законодательства по номеру 8(8734) 55-15-89.