В Ингушетии поймали водителя ассенизатора, сливавшего отходы близ жилых многоэтажек

«Государственные инспекторы экологического, геологического и водного надзора Минприроды Ингушетии осуществили выезд по указанному адресу и провели проверку, в результате которой был выявлен факт сброса неустановленным лицом канализационных вод на почву. Сброс производился из автомашины ГАЗ. Автомобиль арестован», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с выявленными нарушениями по данному факту возбуждено административное производство по части 1 статьи 8.2 КоАП РФ.

В Минприроды напомнили, что в целях улучшения экологической обстановки необходимо сообщать об известных фактах нарушения природоохранного законодательства по номеру 8(8734) 55-15-89.