Суррогат

В Ингушетии пожилая продавщица суррогатного алкоголя пыталась подкупить правоохранителя

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Против 61-летней жительницы республики возбуждено уголовное дело за покушение на дачу взятки, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе СУ СКР по региону.

В ноябре прошлого года в сельском поселении Троицкое Сунженского района, находясь в помещении кафе, женщина предприняла попытку передать правоохранителю 20 тыс. рублей за не привлечение к уголовной ответственности, после реализации суррогатного алкоголя.

Сотрудник полиции отказался от денежных средств и зафиксировал преступление. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, отметили в ведомстве.

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