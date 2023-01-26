В Ингушетии пожилая продавщица суррогатного алкоголя пыталась подкупить правоохранителя

В ноябре прошлого года в сельском поселении Троицкое Сунженского района, находясь в помещении кафе, женщина предприняла попытку передать правоохранителю 20 тыс. рублей за не привлечение к уголовной ответственности, после реализации суррогатного алкоголя.

Сотрудник полиции отказался от денежных средств и зафиксировал преступление. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, отметили в ведомстве.