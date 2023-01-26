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В Ингушетии практически завершен ремонт межмуниципальной дороги протяженностью 9 км

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В рамках реализации федеральной программы «Содействие» на 98% завершен ремонт автомобильной дороги «Сурхахи — Яндаре» протяженностью 9 км, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Минавтодора республики.

«Дорога „Сурхахи — Яндаре“ имеет большое значение для жителей, так как обеспечивает транспортную связь между двумя сельскими поселениями Ингушетии. На объекте выполнены работы по усилению основания дорожного полотна, восстановлена дорожная одежда, устроено асфальтобетонное покрытие», — сказал изданию представитель ведомства.

По его данным, также выполнен комплекс мероприятий по обеспечению безопасности движения: проведено обустройство нового тротуара протяженностью 1,9 км, установлены барьерные ограждения, дорожные знаки, светофорные объекты типа Т7. При наступлении благоприятных погодных условий будет произведено нанесение разметки термопластиком. Пока нанесена временная разметка.

Как сообщил «Ингушетии» министр автомобильных дорог республики Батыр Хаматханов, артерия была одна из самых проблемных, очень много жалоб поступало на ее состояние.

«Асфальт здесь в последний раз меняли очень давно. Периодически латали ямы, но этого хватало ненадолго, ведь движение на дороге интенсивное. А сейчас после проведения всех работ мы обеспечили для жителей ровное покрытие на проезжей части. Осталось нанести разметку, и объект будет полностью отвечать всем нормам безопасности дорожного движения», — сказал руководитель ведомства.

Ранее сообщалось, что в текущем году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Ингушетии будет отремонтировано 28 км автодорог.

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