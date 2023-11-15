АПК

В Ингушетии практически завершен сев озимых

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В Ингушетии на 94% завершен сев озимых культур под урожай 2024 года, сообщил Главе региона Махмуд-Али Калиматову на рабочей встречи руководитель Минсельхоза республики Магамед Гагиев.

Площадь сева озимых в текущем году составляет 287 600 га: пшеница — 18 100, ячмень — 7 300 га, рапс — 2 400. Под зеленый корм засеют 900 га.

Магамед Гагиев отметил, что механизаторы полностью обеспечены необходимым объемом ГСМ, затраты топлива на посевные работы составляет 900 тонн.

«Нынешняя осень теплая, нам повезло с погодой. Да и вы хорошо подготовились к посевной, укладываетесь в сроки. Надеюсь, все эти положительные моменты отразятся на будущем урожае озимых. Контролируйте ситуацию, чтобы минимизировать потери», — отметил Махмуд-Али Калиматов, информирует пресс-служба Главы и правительства республики.

Там напомнили, что прошлый год в Ингушетии был отмечен рост объемов производства сельскохозяйственной продукции. Почти на 15% — до 154 тысяч тонн — возросло производство зерна. Овощей открытого и закрытого грунта за год заготовили 12 тыс. тонн, что на более чем 50% превышает показатели 2021 года. На 34% — до 64,5 тыс. тонн — возросли урожаи плодов и ягод.

Положительная динамика отмечена в сфере производства животноводческой продукции. Мяса стало больше в регионе на 6%, до 8,3 тысячи тонн, молока — на 10%, до 128 тыс. тонн, яиц — на 12%, до 26 млн штук.

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