В Ингушетии практически завершена контрактация объектов в рамках нацпроектов и госпрограмм

Сластенин отметил, что в рамках нацпроекта «Образование» договора заключены по 3 из 4 школ в сельских поселениях Плиево, Южное и Берд-Юрт. Продолжается строительство еще 5 общеобразовательных учебных заведений, ввод в эксплуатацию которых перенесен с 2022 года на текущий.

На возведение второго корпуса Дома ветеранов на 50 мест в сельском поселении Сурхахи, физкультурно-оздоровительных комплексов в городе Сунжа и селе Барсуки заключены контракты по нацпроекту «Демография».

«По нацпроекту «Жилье и городская среда» у нас будет благоустроено 22 общественные территории, все необходимые контракты уже заключены. Аналогичная работа проведена по госпрограмме России «Развитие здравоохранения» — мы заключили контракты на строительство амбулатории в Сурхахи и фельдшерско-акушерского пункта в сельском поселении Южное», — проинформировал глава правительства региона.

На заседании Хуснуллин напомнил о задаче, поставленной Президентом Владимиром Путиным: сохранять темпы дорожного и жилищного строительства, а также развивать транспортную, коммунальную и социальную инфраструктуру.

«Поэтому обращаю внимание глав регионов на необходимость своевременной контрактации по государственным программам, так как от этого зависит завершение строительства всех запланированных объектов», — сказал вице-премьер.

Как отметили в пресс-службе Главы и правительства Ингушетии, в текущем году в рамках нацпроектов и госпрограмм в республике предусмотрено строительство 62 объектов с общим объемом финансирования более 6 млрд рублей. Из них до конца года необходимо ввести в эксплуатацию 54 объекта.