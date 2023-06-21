Туризм

В Ингушетии практически завершено благоустройство туристского маршрута «Легенды гор»

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Представители ассоциации гостевых домов Ингушетии, в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», практически завершили благоустройство туристского маршрута «Легенды гор», позволяющего повысить качество предоставляемых услуг.

По информации пресс-служба Главы и правительства республики, установлены мусорные урны и контейнеры, проложен водопровод в условиях горной местности, сделаны ограждения из каната на смотровой площадке, создано дорожное полотно участка тропы, обустроены лестницы, парковка, родник, установлены столбы на маршруте с информационными табличками и деревянные беседки.

Специалистами изготавливаются и устанавливаются некапитальные сооружения для туристов и конструкция для хранения дров, а также приобретено специализированное оборудование для беспроводной сети Интернет на территории маршрута (Wi-Fi).

Напомним, маршрут локализуется в сельском поселении Гули Джейрахского района на перевале Цей-Лоам.

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