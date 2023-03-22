В Ингушетии правоохранители задержали мужчину за кражу 8 коробок шоколада «Мерси»

«Участковые уполномоченные полиции по горячим следам задержали и доставили в отдел местного жителя, который дал признательные показания по данному факту. Похищенное изъято», — отметил собеседник издания.

Выяснилось, что тот находился под воздействием наркотиков или психотропных веществ, составлен административный протокол.

В действиях мужчины усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК России (кража).