В Ингушетии правоохранители задержали мужчину за кражу 8 коробок шоколада «Мерси»
В городе Карабулаке правоохранители задержали мужчину за кражу 8 коробок шоколада «Мерси» из оптового склада, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе МВД по республике.
«Участковые уполномоченные полиции по горячим следам задержали и доставили в отдел местного жителя, который дал признательные показания по данному факту. Похищенное изъято», — отметил собеседник издания.
Выяснилось, что тот находился под воздействием наркотиков или психотропных веществ, составлен административный протокол.
В действиях мужчины усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК России (кража).