В Ингушетии предпринимателей привлекут к ответственности за уклонение от регистрации в налоговой

«Комиссия по легализации объектов налогообложения в ходе рейда выявила нарушителей, которые не определили выбор налогового режима», — сообщил собеседник издания.

Предпринимателям вручили уведомления об обязательной регистрации, в противном случае они будут вынуждены выплатить штраф.

Отмечается, что подобные мероприятия для инспекции добросовестного исполнения участниками рынка обязательств перед государством по уплате налогов будут продолжены.