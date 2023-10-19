Правонарушения

В Ингушетии предпринимателей привлекут к ответственности за уклонение от регистрации в налоговой

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Десятерых предпринимателей из Сунжи привлекут к ответственности за уклонение от регистрации в налоговом органе, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе муниципалитета.

«Комиссия по легализации объектов налогообложения в ходе рейда выявила нарушителей, которые не определили выбор налогового режима», — сообщил собеседник издания.

Предпринимателям вручили уведомления об обязательной регистрации, в противном случае они будут вынуждены выплатить штраф.

Отмечается, что подобные мероприятия для инспекции добросовестного исполнения участниками рынка обязательств перед государством по уплате налогов будут продолжены.

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