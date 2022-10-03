В Ингушетии предприниматели заплатят штрафы за нелегальное использование детского труда

Как сообщили в мэрии города, основаниями для привлечения к ответственности послужили уклонение от регистрации в налоговом органе, торговля в неустановленном месте.

Отмечается, что 7 субъектов предпринимательства заплатят штрафы за использование детского труда для продажи кваса и кукурузы на обочинах дорог с интенсивным автомобильным движением.