В Ингушетии предприниматели заплатят штрафы за нелегальное использование детского труда
В Сунже за незаконную деятельность правоохранителями к административной ответственности привлечено 20 субъектов предпринимательства.
Как сообщили в мэрии города, основаниями для привлечения к ответственности послужили уклонение от регистрации в налоговом органе, торговля в неустановленном месте.
Отмечается, что 7 субъектов предпринимательства заплатят штрафы за использование детского труда для продажи кваса и кукурузы на обочинах дорог с интенсивным автомобильным движением.