В Ингушетии предпринимателя обвинили в хищении почти 6,5 млн рублей при оснащении детского технопарка

«По данным следствия, в ноябре-декабре 2018 года между Минобрнауки региона и подозреваемым, являющимся руководителем коммерческой организации, заключены госконтракты на общую сумму около 37 млн рублей на поставку оборудования для оснащения детского технопарка «Кванториум», расположенного в ГБОУ «Центр образования г. Магас». Между тем поставка части оборудования по указанным контрактам на сумму около 6,4 млн рублей фактически не произведена, а денежные средства злоумышленником использованы по своему усмотрению», — сказал собеседник.

По его словам, преступление выявлено в ходе совместных следственных мероприятий с УФСБ России по республике.

«Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — добавили СУ СКР по региону.

Расследование уголовного дела продолжается.