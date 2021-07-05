Мошенничество

В Ингушетии предпринимателя обвинили в хищении почти 6,5 млн рублей при оснащении детского технопарка

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В Ингушетии вскрыт факт хищения бюджетных средств при реализации нацпроекта, под подозрение попал 28-летний руководитель коммерческой организации, который обвиняется в хищении почти 6,5 млн рублей при оснащении детского технопарка «Кванториум» в Магасе, сообщили газете «Ингушетия» в СУ СКР по региону.

«По данным следствия, в ноябре-декабре 2018 года между Минобрнауки региона и подозреваемым, являющимся руководителем коммерческой организации, заключены госконтракты на общую сумму около 37 млн рублей на поставку оборудования для оснащения детского технопарка «Кванториум», расположенного в ГБОУ «Центр образования г. Магас». Между тем поставка части оборудования по указанным контрактам на сумму около 6,4 млн рублей фактически не произведена, а денежные средства злоумышленником использованы по своему усмотрению», — сказал собеседник.

По его словам, преступление выявлено в ходе совместных следственных мероприятий с УФСБ России по республике.

«Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — добавили СУ СКР по региону.

Расследование уголовного дела продолжается.

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