Прокуратура

В Ингушетии предпринимателя уличили в незаконном заработке 5,7 млн руб. на транспортировке опасных отходов

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В Ингушетии предстанет перед судом 29-летний мужчина, обвиняемый в незаконном предпринимательстве, сообщили нашему изданию в пресс-службе региональной прокуратуры.

«По версии следствия, гендиректор ООО «Эко Лайф» без лицензии с 2016 по 2019 год осуществлял транспортировку и размещение с территорий различных учреждений и ведомств республики отходов I-IV классов опасности. В результате его незаконной предпринимательской деятельности извлечен доход в размере около 5,7 млн руб.», — сказал собеседник издания.

Действия предпринимателя квалифицированы по ч. 1 ст. 171 УК России (осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере).

Дело рассмотрит Магасский районный суд.

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