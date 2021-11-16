В Ингушетии предпринимателя уличили в незаконном заработке 5,7 млн руб. на транспортировке опасных отходов

«По версии следствия, гендиректор ООО «Эко Лайф» без лицензии с 2016 по 2019 год осуществлял транспортировку и размещение с территорий различных учреждений и ведомств республики отходов I-IV классов опасности. В результате его незаконной предпринимательской деятельности извлечен доход в размере около 5,7 млн руб.», — сказал собеседник издания.

Действия предпринимателя квалифицированы по ч. 1 ст. 171 УК России (осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере).

Дело рассмотрит Магасский районный суд.