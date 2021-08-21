В Ингушетии предпринимателю грозит до 7 лет лишения свободы за гибель троих рабочих при взрыве газа

«По версии следствия, в 2017 году предприниматель допустил к ремонту и пусконаладочным работам несертифицированного газоиспользующего оборудования лицо, не имеющее соответствующей квалификации и аттестации для их выполнения на опасных производственных объектах», — сказал собеседник издания.

По его информации, из-за допущенных им нарушений в помещении для сушки пеплоблоков произошёл взрыв газовоздушной смеси. В результате инцидента трое работников получили телесные повреждения и скончались на месте происшествия.

Индивидуальному предпринимателю вменяют ч. 3 статьи 217 УК России (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).

Ему грозит до семи лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.