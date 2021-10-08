В Ингушетии предстанет перед судом майнер за хищение электроэнергии на сумму более 29 млн рублей

Как сообщает пресс-служба «Россети Северный Кавказ», фигуранту предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью второй статьи 165 УК России. Утвержденное обвинительное заключение направлено в Сунженский районный суд для рассмотрения.

Напомним, в декабре 2020 года специалисты блока технического аудита филиала «Россети Северный Кавказ» — «Ингушэнерго» совместно с правоохранительными органами в сельском поселении Троицкое Сунженского района обнаружили подключение к электрической сети в обход прибора учета по схеме, не соответствующей договору о поставке ресурса. При осмотре места рабочая группа выявила незаконно присоединенное оборудование — 190 специальных устройств, предназначенных для майнинга криптовалюты, а также трансформаторную подстанцию.

Объем похищенного ресурса превысил 4,2 млн киловатт-часов. Цифра равна объему энергопотребления столицы республики — города Магаса — в течение 10 дней. Ущерб, причиненный энергетической компании, составил 29,3 млн рублей. В отношении нарушителя энергетики составили акт о безучетном потреблении.

«В адрес энергокомпании регулярно поступают обращения от потребителей о низком напряжении в сети. Одна из основных причин — неучтенное потребление. Подобные факты неизбежно отражаются на качестве электроэнергии, поскольку на сети ложится нагрузка, непредусмотренная проектной мощностью оборудования. Кроме того, хищения ресурса провоцируют технологические нарушения в работе энергообъектов. Именно поэтому в компании уделяют повышенное внимание предотвращению подобных фактов. И новая стратегия уже доказала свою эффективность», — отметил исполняющий обязанности директора филиала «Ингушэнерго» Ислам Гандалоев.

Между тем компанией «Россети Северный Кавказ» во всех регионах присутствия усилена работа по предупреждению и пресечению случаев неучтенного потребления ресурса. Мероприятия подразумевают целый комплекс мер, направленных как на профилактику хищений энергоресурса среди потребителей, так и на выявление коррупционной составляющей внутри компании. В их числе — контрольные съемы показаний счетчиков, рейдовые мероприятия, установка приборов учета с функцией контроля разрешенной мощности, разъяснительная работа с населением о персональной ответственности за воровство электроэнергии.

С 2019 года энергокомпания и органы правопорядка совместно пресекли в регионах СКФО порядка 50 случаев неучтенного энергопотребления майнинг-фермами. Ущерб, причиненный электросетевому комплексу Северного Кавказа, оценивается почти в 300 млн рублей.