В Ингушетии представили проекты, направленные на повышение профессионального уровня библиотекарей

0

В Национальной библиотеке Ингушетии принята программа повышения уровня профессиональной компетенции библиотекарей, включающая в себя как внутренние профессиональные ресурсы, так и внешние — региональные и всероссийские, сообщила пресс-служба учреждения.

В рамках программы разработаны новые проекты «Библиотечный стартап» и «Профессионал», которыми руководит научный сотрудник Национальной библиотеки, возглавляющая Ингушский диссертационный зал, Амина Базоркина.

«Библиотечный стартап» рассчитан на молодых, недавно пришедших в библиотеку сотрудников, не имеющих библиотечного образования. Они получат представления о структуре и сущности библиотечного дела, познакомятся со спецификой функционирования библиотечных информационных систем и форм обслуживания пользователей, новыми технологиями формирования информационной культуры.

В рамках реализации проекта «Профессионал» будет осуществляться компенсация недостающих профессиональных знаний не только у молодых специалистов, но также и библиотекарей с большим стажем работы. Проект опирается на концепцию дополнительного профессионального библиотечного образования в РФ.

Реализация плана повышения квалификации работников будет осуществляться в форме курсов, семинаров, показательных мероприятий, мастер-классов.

Представляя проекты коллективу, директор учреждения Радима Газдиева раскрыла составляющие концепции Национальной библиотеки в области повышения квалификации, нацелила коллег максимально повысить продуктивность труда, трудясь в соответствии с требованиями сегодняшнего времени, творчески и с полной самоотдачей.

Обращаясь к коллективу, руководитель НБРИ призвала каждого проявлять активность, творческий подход, инициативность на своем рабочем месте, следовать намеченному библиотекой курсу, чтобы развивать и продвигать библиотечное дело республики. Особый акцент был поставлен на краеведческой деятельности Национальной библиотеки, на сохранение истории, культуры, духовности ингушского народа.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Иса Татиев утвержден в должности начальника управления Ингушетии по защите населения от ЧС
Бывший налоговик утверждена в должности главы Минэкономразвития Ингушетии
Обнаружить двойное дно в урнах активизировались заранее — председатель отделения ВОД «Матери России» в Ингушетии
Прошедшая подготовку в лагере террористов жительница Ингушетии стала фигурантом нового дела
В Ингушетии продолжается набор музыкантов в малый симфонический оркестр
Абдуллах Гелисханов стал чемпионом Москвы по вольной борьбе
Не впервые сталкиваемся с тем, что Запад активизируется перед выборами в России — эксперт
В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии проходит фотодокументальная выставка «Без срока давности»
Волонтеры-медики из Ингушетии представляют республику на фестивале «Таврида-АРТ» в Крыму
«Фейковая деятельность» западных стран не окажет серьезного влияния на выборы в России — глава ОП Ингушетии
Партия «Единая Россия» предлагает сделать техосмотр добровольным

Главное

Яндекс.Метрика

 