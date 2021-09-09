В Ингушетии представили проекты, направленные на повышение профессионального уровня библиотекарей

В рамках программы разработаны новые проекты «Библиотечный стартап» и «Профессионал», которыми руководит научный сотрудник Национальной библиотеки, возглавляющая Ингушский диссертационный зал, Амина Базоркина.

«Библиотечный стартап» рассчитан на молодых, недавно пришедших в библиотеку сотрудников, не имеющих библиотечного образования. Они получат представления о структуре и сущности библиотечного дела, познакомятся со спецификой функционирования библиотечных информационных систем и форм обслуживания пользователей, новыми технологиями формирования информационной культуры.

В рамках реализации проекта «Профессионал» будет осуществляться компенсация недостающих профессиональных знаний не только у молодых специалистов, но также и библиотекарей с большим стажем работы. Проект опирается на концепцию дополнительного профессионального библиотечного образования в РФ.

Реализация плана повышения квалификации работников будет осуществляться в форме курсов, семинаров, показательных мероприятий, мастер-классов.

Представляя проекты коллективу, директор учреждения Радима Газдиева раскрыла составляющие концепции Национальной библиотеки в области повышения квалификации, нацелила коллег максимально повысить продуктивность труда, трудясь в соответствии с требованиями сегодняшнего времени, творчески и с полной самоотдачей.

Обращаясь к коллективу, руководитель НБРИ призвала каждого проявлять активность, творческий подход, инициативность на своем рабочем месте, следовать намеченному библиотекой курсу, чтобы развивать и продвигать библиотечное дело республики. Особый акцент был поставлен на краеведческой деятельности Национальной библиотеки, на сохранение истории, культуры, духовности ингушского народа.