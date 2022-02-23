Искусство

В Ингушетии представили второй этап проекта «Грация ингушского танца в музее»

0

В Государственном музее изобразительных искусств Ингушетии состоялся второй этап нового проекта «Грация ингушского танца в музее» к очередной годовщине депортации народа, сообщили в пресс-службе учреждения.

Проект объединил в себе бесценные музейные экспонаты, новые танцевальные постановки и специально разработанные композиции.

«Как мы и полагали, проект был тепло принят широкой публикой, до сих пор поступают восторженные отзывы от наших читателей в интернет-сегменте. Сегодня мы рады вам представить второй этап проекта «Грация ингушского танца в музее», — отметил заместитель директора Алихан Гаирбеков.

По его словам, новая танцевальная постановка заслуженной артистки Ингушетии Азы Арапиевой «Посвящение» в исполнении ее воспитанниц Дали Бековой, Тамилы Плиевой и Анисы Гадаборшевой на музыкальную композицию заслуженного артиста ЧИАССР, композитора Мустафы Медова «Даймохк» приурочена к 78-й годовщине депортации ингушского народа. Танец исполнен на фоне экспозиции «Очевидцы чёрной среды» Аюпа Цуроева.

«Одной из главных задач любого учреждения культуры — это увеличение живой и постоянной аудитории. Посредством новых проектов мы надеемся заинтересовать еще больше зрителей и построить с ними новое пространство взаимодействия, что в свою очередь повысит роль музея как института вовлечения человека в мир культуры и искусства. Помимо экспозиционно-выставочной, научно-просветительской и редакционно-издательской деятельности, нами на постоянной основе разрабатываются новые и новые проекты, которые направлены на такой результат», — отметила директор музея Любовь Тумгоева.

Напомним, что основная цель проекта «Грация ингушского танца в музее» — показать красоту и грацию ингушского национального танца и мелодии в музейном пространстве, на фоне музейных экспонатов. Видео- и фотосъемки в проекте ведут съёмочные группы НТРК «Ингушетия», ГТРК «Ингушетия», автор экспозиции и фотограф Аюп Цуроев и профессиональный фотограф Заур Плиев.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии вспоминают жертв сталинских репрессий
78 лет назад ингуши совершенно незаслуженно были объявлены вне закона — премьер-министр Сластенин
Двум жителя Ингушетии грозит штраф в полмиллиона за взятку в 20 тыс. рублей
В Ингушетии определили лучших пловцов среди юношей и юниоров
За незаконное хранение гранаты и пистолета двое жителей Ингушетии ответят в суде
Ингушетия в числе трех пилотных регионов, где реализуется программа устойчивого развития ЖКХ
Трое детей отравились в Ингушетии угарным газом
Правительственная комиссия утвердила проект календаря на ингушском языке
Подвиг защитников Отечества служит для нас примером героизма и любви к стране — Калиматов
В Ингушском НИИ имени Чаха Ахриева прошёл семинар «Ингуши в депортации: социализация и адаптация»
23 февраля 1944 года остается для народа исторической болью — Глава Ингушетии

Главное

Яндекс.Метрика

 