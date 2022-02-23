В Ингушетии представили второй этап проекта «Грация ингушского танца в музее»

Проект объединил в себе бесценные музейные экспонаты, новые танцевальные постановки и специально разработанные композиции.

«Как мы и полагали, проект был тепло принят широкой публикой, до сих пор поступают восторженные отзывы от наших читателей в интернет-сегменте. Сегодня мы рады вам представить второй этап проекта «Грация ингушского танца в музее», — отметил заместитель директора Алихан Гаирбеков.

По его словам, новая танцевальная постановка заслуженной артистки Ингушетии Азы Арапиевой «Посвящение» в исполнении ее воспитанниц Дали Бековой, Тамилы Плиевой и Анисы Гадаборшевой на музыкальную композицию заслуженного артиста ЧИАССР, композитора Мустафы Медова «Даймохк» приурочена к 78-й годовщине депортации ингушского народа. Танец исполнен на фоне экспозиции «Очевидцы чёрной среды» Аюпа Цуроева.

«Одной из главных задач любого учреждения культуры — это увеличение живой и постоянной аудитории. Посредством новых проектов мы надеемся заинтересовать еще больше зрителей и построить с ними новое пространство взаимодействия, что в свою очередь повысит роль музея как института вовлечения человека в мир культуры и искусства. Помимо экспозиционно-выставочной, научно-просветительской и редакционно-издательской деятельности, нами на постоянной основе разрабатываются новые и новые проекты, которые направлены на такой результат», — отметила директор музея Любовь Тумгоева.

Напомним, что основная цель проекта «Грация ингушского танца в музее» — показать красоту и грацию ингушского национального танца и мелодии в музейном пространстве, на фоне музейных экспонатов. Видео- и фотосъемки в проекте ведут съёмочные группы НТРК «Ингушетия», ГТРК «Ингушетия», автор экспозиции и фотограф Аюп Цуроев и профессиональный фотограф Заур Плиев.