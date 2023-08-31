В Ингушетии представителям различных сфер деятельности вручили государственные награды

«Сегодня с гордостью вручил государственные награды Российской Федерации и Ингушетии жителям, которые вносят неоценимый вклад в развитие нашей республики. Каждая врученная медаль, каждое почетное звание, каждый орден — это показатель того, что наши соотечественники не покладая рук трудятся на своих постах, стараясь лучшим образом выполнять человеческие и трудовые обязанности», — отметил Махмуд-Али Калиматов в своем ТГ.

По его словам, сейчас как никогда важно работать на благо своей родины, помогать тем, кто в этом особенно нуждается.

«Таких бескорыстных и эмпатичных людей у нас в республике много. Важнейший вклад в общее дело вносят врачи, строители, медицинские сестры, учителя, работники культуры. Я искренне рад был наградить всех и лично поблагодарить за их труд. Благодарю и членов правительства Ингушетии, которые ответственно относятся к своим обязанностям», — подчеркнул руководитель субъекта.

По информации пресс-службы Главы и правительства республики, Махмуд-Али Калиматов отдельно отметил деятельность помощника полномочного представителя региона в ЮФО Мурада Дарсигова, который присутствовал на торжественном мероприятии и был награжден орденом Ингушетии «За заслуги».

«Наши бойцы, наши воины, которые участвовали или участвуют в специальной военной операции, нуждаются в той или иной помощи. Я знаю, что Мурад Бесланович уделяет большое внимание взаимодействию с руководством и врачами госпиталей, где они лечатся, находится на связи с их семьями. Он несет на себе огромный груз ответственности за них перед родственниками», — сказал руководитель республики.

Среди награжденных министр строительства и ЖКХ Микаил Балахоев, руководитель регионального Минздрава Зарема Антошкиева, заведующий отделением ГБУЗ «Сунженская центральная районная больница» Руслан Вышегуров, актриса ГБУ «Ингушский государственный молодежный театр» Хава Ганиева и другие. Всего награды получили 33 человека.