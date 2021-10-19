В Ингушетии пресечено очередное крупное хищение энергоресурсов майнером криптовалюты

При осмотре помещения специалисты блока технического аудита обнаружили незаконно подключенное оборудование — похищенный ресурс предназначался для добычи криптовалюты, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе энергетической компании.

Рабочая группа составила в отношении нарушителя акт о бездоговорном потреблении. Объем похищенного ресурса превысил 437 тысяч киловатт-часов. Цифра равна 33-летнему объему потребления Карабулакской городской больницы. Ущерб, нанесенный компании, оценен в 1,7 млн рублей — сумме, достаточной для приобретения 7 трансформаторов мощностью 160 кВА.

Информацию о хищении энергетики готовят для передачи в правоохранительные органы республики.

«Борьба с неучтенным потреблением электроэнергии — обязательное условие «здоровой» отрасли. По мнению обывателей, обеспечение надежного электроснабжения всецело зависит от качественного и своевременного выполнения планово-предупредительных ремонтов. Это не совсем так. Сетевой комплекс — сложный механизм, и его устойчивое функционирование зависит от многих факторов. Даже на участке с новым оборудованием деятельность «черных» потребителей станет причиной превышения максимально допустимой нагрузки на линии электропередачи и трансформаторные подстанции, снижая напряжение, провоцируя технологические нарушения и пожары на энергообъектах», — отметил исполняющий обязанности директора филиала «Ингушэнерго» Ислам Гандалоев.

Он подчеркнул, что «на особом контроле в компании — работа по пресечению незаконного потребления ресурса майнинг-фермами. Платежи за использованную электроэнергию — в числе основных затрат при добыче цифровых активов, поэтому хищения в этом секторе, к сожалению, не редкость».

Напомним, в текущем году на территории Ингушетии выявлено четыре майнинг-хищения ресурса. А в начале октября текущего года в республике окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении организатора криптофермы, незаконно потреблявшей электроэнергию. Фигуранту предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью второй статьи 165 УК России. Утвержденное обвинительное заключение направлено в Сунженский районный суд для рассмотрения. Хищение специалисты филиала «Ингушэнерго» совместно с правоохранительными органами обнаружили в декабре 2020 года в сельском поселении Троицкое Сунженского района республики.