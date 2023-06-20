В Ингушетии пресекли хищения электроэнергии в объеме полуторагодового потребления курортной зоны региона

За пять месяцев активных мероприятий технического аудита специалисты филиала «Ингушэнерго» «вернули» в энергосистему региона более 12,8 млн кВт/ч. Этот объем энергоресурса превышает полуторагодовое потребление курортного района республики — Джейрахского. Ущерб, нанесенный электросетевому сектору республики, оценен почти в 100 млн рублей.

По количеству выявленных фактов энерговоровства лидирует бытовой сектор — на долю населения приходится 68 прецедентов. По объему — юридические лица (95 % украденных киловатт или 12,1 млн кВт/ч).

По каждому факту специалисты составили акты о неучтенном потреблении. Нарушившие закон потребители заплатят существенно больше стоимости электроэнергии, которую могли бы получить законным путем.

«Россети Северный Кавказ» акцентируют внимание на реализации комплекса мероприятий по выявлению и пресечению фактов неучтенного потребления электроэнергии. Основной упор − на рейдовые мероприятия с контрольным съемом показаний счетчиков и обследованием сетевых объектов. Таким образом специалисты возвращают в отрасль средства, предназначенные на обслуживание и модернизацию оборудования, установку новых приборов учета, обучение персонала, социальные инициативы«, − отметил исполняющий обязанности директора филиала «Ингушэнерго» Рамазан Таршхоев.

«Россети Северный Кавказ» напоминают об административной и уголовной ответственности за хищение электроэнергии. Согласно статье 7.19 Кодекса об административных правонарушениях РФ, самовольное подключение к сетям, а также самовольное (безучетное) использование электроэнергии влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 10 до 15 тыс. рублей; на юридических лиц − от 100 до 200 тыс. рублей. Уголовная ответственность за хищение электроэнергии предусматривает меру наказания по ст. 165 УК РФ в виде лишения свободы до двух лет.

Кроме того, неучтённое потребление электроэнергии опасно для жизни и напрямую влияет на качество и надежность электроснабжения всего региона.