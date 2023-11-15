В Ингушетии пресекли незаконную добычу гравия

«Госинспекторы в области охраны окружающей среды зафиксировали и пресекли факт незаконной добычи ПГС и песка в АО Альтиевский Назрани», — рассказал собеседник.

По его словам, нарушитель природоохранного законодательства будет привлечен к ответственности.

Отмечается, что материалы переданы в правоохранительные органы для возбуждения дела об административном правонарушении.