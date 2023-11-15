В Ингушетии пресекли незаконную добычу гравия
Незаконная добыча песчано-гравийной смеси и песка выявлена на территории Альтиевского административного округа города Назрани, сообщили газете «Ингушетия» в Минприроды региона.
«Госинспекторы в области охраны окружающей среды зафиксировали и пресекли факт незаконной добычи ПГС и песка в АО Альтиевский Назрани», — рассказал собеседник.
По его словам, нарушитель природоохранного законодательства будет привлечен к ответственности.
Отмечается, что материалы переданы в правоохранительные органы для возбуждения дела об административном правонарушении.