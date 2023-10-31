В Ингушетии пресекли незаконную добычу песчано-гравийной смеси в реке Сунжа

«После обнаружения факта противозаконной деятельности по промыслу этого полезного ископаемого вся доступная информация была передана в прокуратуру и МВД по региону. Правоохранители оказали содействие в аресте экскаватора и пяти самосвалов, с помощью которых незаконно добывалась смесь», — рассказал собеседник издания.

Отмечается, что, помимо этого, из русла реки, самосвалов, а также с места выгрузки в селе Экажево взяты пробы ПГС для проведения экспертизы и определения суммы ущерба, нанесенного окружающей среде.

На данный момент проводится проверка по выявленным нарушениям, в ходе которой будут выявлены все виновные.