В Ингушетии пресекли незаконную перевозку сжиженного газа
Инспекторы ДПС МВД по Ингушетии накануне остановили на контрольно-заградительном посту «Волга-20» автомашину «Фриландер», водитель которой перевозил цистерну с 24 тоннами сжиженного пропана, без соответствующих документов.
В действиях мужчины усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.31 КоАП России (выпуск на линию транспортного средства, не зарегистрированного в установленном порядке или не прошедшего технического осмотра).
Автомобиль задержан. По данному факту проводится проверка, сообщает пресс-служба МВД п республике.