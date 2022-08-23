В Ингушетии пресекли незаконную перевозку сжиженного газа

В действиях мужчины усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.31 КоАП России (выпуск на линию транспортного средства, не зарегистрированного в установленном порядке или не прошедшего технического осмотра).

Автомобиль задержан. По данному факту проводится проверка, сообщает пресс-служба МВД п республике.