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В Ингушетии при оказании сопротивления нейтрализован пособник членов бандитской группы

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В городе Сунжа при попытке оказать сопротивление нейтрализован пособник разыскиваемых членов бандитской группы, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе управления ФСБ по республике.

Отмечается, что при проведении оперативно-разыскных мероприятий в рамках контртеррористической операции была получена информация о месте нахождения пособника. Сегодня, 22 ноября, в 7 часов утра, при попытке задержания последний оказал сопротивление и открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов из огнестрельного оружия.

«В результате боестолкновения бандит нейтрализован, его личность в настоящее время устанавливается. Обстановка контролируется. Обращаемся к гражданам с убедительной просьбой сохранять спокойствие, не допускать хаоса и массовых беспорядков, а также вмешательства в действия правоохранительных органов», — отметили в силовом ведомстве.

Там добавили, что о ходе развития ситуации информация будет предоставляться дополнительно.

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