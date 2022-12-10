В Ингушетии при опрокидывании иномарки пострадал один человек

Сообщение о ДТП поступило в дежурную смену ГУ МЧС по республике в 01:32 мск 10 декабря. По прибытии на место происшествия спасателями было установлено, что водитель автомобиля марки Toyota Corolla, не справившись с рулевым управлением, совершил опрокидывание автомобиля в кювет.

Пострадавший госпитализирован в Ингушскую республиканскую клиническую больницу.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства.