В Ингушетии при опрокидывании легкового автомобиля пострадал один человек

Травмированный доставлен в центральную районную больницу в городе Малгобеке.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Для ликвидации последствии происшествия привлекались силы и средства ГУ МЧС по Ингушетия в количестве трех человек и одной единицы техники, сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства.