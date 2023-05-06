В Ингушетии при опрокидывании легкового автомобиля пострадал один человек
В субботу днем при опрокидывании «ВАЗ-21099» в сельском поселении Новый Редант Малгобекского района Ингушетии пострадал один человек.
Травмированный доставлен в центральную районную больницу в городе Малгобеке.
Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
Для ликвидации последствии происшествия привлекались силы и средства ГУ МЧС по Ингушетия в количестве трех человек и одной единицы техники, сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства.