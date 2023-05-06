ДТП

В Ингушетии при опрокидывании легкового автомобиля пострадал один человек

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В субботу днем при опрокидывании «ВАЗ-21099» в сельском поселении Новый Редант Малгобекского района Ингушетии пострадал один человек.

Травмированный доставлен в центральную районную больницу в городе Малгобеке.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Для ликвидации последствии происшествия привлекались силы и средства ГУ МЧС по Ингушетия в количестве трех человек и одной единицы техники, сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства.

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