Происшествие

В Ингушетии при падении из окна многоэтажки погибла местная жительница

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В ингушском Карабулаке произошел несчастный случай — с 4-го этажа многоквартирного дома выпала местная жительница, она скончалась при доставлении в медучреждение, сообщил газете «Ингушетия» источник, знакомый с ситуацией.

«Женщина случайно выпала из открытого окна, очевидцы трагедии вызвали скорую помощь, женщина скончалась при доставлении в больницу. На месте происшествия работает следственная группа, которая допрашивает очевидцев и свидетелей случившегося», — сказал собеседник.

Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

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