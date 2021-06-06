В Ингушетии при падении из окна многоэтажки погибла местная жительница

«Женщина случайно выпала из открытого окна, очевидцы трагедии вызвали скорую помощь, женщина скончалась при доставлении в больницу. На месте происшествия работает следственная группа, которая допрашивает очевидцев и свидетелей случившегося», — сказал собеседник.

Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.