Пожар

В Ингушетии при пожаре в частном доме пострадал один человек

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В Ингушетии при пожаре в частном доме пострадал один человек, который доставлен в больницу, сообщает пресс-служба республиканского чрезвычайного ведомства.

Сообщение о том, что в сельском поселении Сурхахи Назрановского района произошло возгорание, поступило в дежурную смену ГУ МЧС по региону 12.35 мск, отметили в ведомстве.

По прибытии на место происшествия пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горел жилой дом. Площадь пожара составила 30 квадратных метров.

Пострадавший на попутном транспорте доставлен в ИРКБ. Причина пожара и обстоятельства происшедшего устанавливаются.

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