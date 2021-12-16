В Ингушетии при пожаре в частном доме пострадал один человек

Сообщение о том, что в сельском поселении Сурхахи Назрановского района произошло возгорание, поступило в дежурную смену ГУ МЧС по региону 12.35 мск, отметили в ведомстве.

По прибытии на место происшествия пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горел жилой дом. Площадь пожара составила 30 квадратных метров.

Пострадавший на попутном транспорте доставлен в ИРКБ. Причина пожара и обстоятельства происшедшего устанавливаются.