В Ингушетии при реконструкции башенного комплекса обнаружили 1,5 тыс. артефактов
Музею краеведения Ингушетии передали в дар 1,5 тысячи средневековых артефактов, найденных при реконструкции средневекового башенного комплекса Бишт в Джейрахском районе, сообщила ТАСС научный сотрудник музея по археологии Роза Измайлова.
«Исполнитель проекта реконструкции Магомет Малороев передал нашему музею около 1,6 тыс. артефактов, которые были найдены рабочими при масштабной реконструкции крупного средневекового башенного комплекса Бишт в горах республики. Это и украшения — кольца, браслеты, серьги, а также лунный календарь, высеченный на камне, зернотерка, топоры, курительные трубки, наконечники стрел и многое другое. Все экспонаты относятся к периоду средневековья», — сказала Измайлова.
По ее словам, в течение 2022 года артефакты будут включены в экспозиции предстоящих выставок.
«В данное время экспонаты помещены в хранилище музея, нам предстоит проведение детальной описи полученных артефактов, постановка их на учет, реставрация. Выставлять планируем примерно летом, возможно, включим артефакты в программу выставок, приуроченных к 50-летию основания музея и 30-летию республики. Для нас это неоценимый вклад в сохранение истории и культуры нашего народа», — добавила собеседница агентства.
В ноябре 2021 года средневековый башенный комплекс замкового типа Бишт был открыт после реконструкции более 80 объектов и благоустройства территории для туристов как музей под открытым небом. Бишт располагается у начала Тумгойского ущелья в Джейрахском районе Ингушетии.
Расположенный в Назрани Ингушский государственный музей краеведения был создан в 1972 году ветераном Великой Отечественной войны Туганом Мальсаговым.