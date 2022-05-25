В Ингушетии при содействии Росгвардии из незаконного оборота изъято оружие и боеприпасы
Сотрудники СОБР «Эрзи» управления Росгвардии по Ингушетии во взаимодействии с коллегами из регионального МВД приняли участие в операции «Оружие», сообщает пресс-служба ведомства.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий в одном из частных домовладений Назрановского района республики задержан гражданин, подозреваемый в незаконном хранении оружия и боеприпасов. По месту его пребывания обнаружен пистолет и боеприпасы к нему, а также пенсионное удостоверение сотрудника правоохранительных органов, имеющее признаки подделки.
Задержанный и изъятые предметы переданы сотрудникам МВД для проведения дальнейшей проверки.