В Ингушетии при спецоперации выявили нелегальных «оружейников»

«Федеральной службой безопасности РФ во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена противоправная деятельность 165 жителей 44 субъектов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту», — сказано в пресс-релизе ФСБ.

Отмечается, что прекращена деятельность 40 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.

Операция проводилась в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе, республиках Дагестан, Ингушетия, Мордовия, Северная Осетия, Саха (Якутия) и Хакасия, Донецкой народной и Кабардино-Балкарской республиках, Алтайском, Забайкальском, Красноярском, Пермском, Приморском, Ставропольском и Хабаровском краях, Астраханской, Амурской, Архангельской, Белгородской, Владимирской, Волгоградской, Вологодской, Иркутской, Калининградской, Калужской, Кемеровской, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Новосибирской, Оренбургской, Орловской, Пензенской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Томской, Тульской, Тюменской и Челябинской областях.

Из незаконного оборота изъято 399 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства: три пулемета (ПК, РПК), 46 автоматов (АК-12, АК-103, АК-105, АК-74, АКМ, АКС-74, АКМС-74У, AR-15), 36 пистолетов-пулеметов («Бизон», «Кедр», ПП-90, ППС, ППШ, «Скорпион», МР-40, РМ-63 RAK, SA-26, VZ-26, Uzi), 107 винтовок, карабинов и ружей («Барс», «Вепрь», ВПО, ИЖ, Мосина, МР, «Сайга», СВД, СВТ, СКС, ТОЗ, Мauser, Hatsan, ТG-2, Winchester), 207 пистолетов и револьверов (АПС, Коровина, Марголина, ИМ, ПСМ, ПЯ, ТТ, Astra, Beretta, Colt, CZ-75, Glock, Luger, Мauser, Stalker, Walther, наган, «Таурус»).

Кроме того, изъяты ПЗРК «Игла», ПТУР «Фагот», 2 ракеты ПТРК «Конкурс», 19 гранатометов и огнеметов (МРО-А, РПГ-7В, РПГ-75М, РПГ-18, РПГ-22, РПГ-26, РПО-А, РШГ), 5 противопехотных мин (МОН-50, МОН-100), 140 ручных гранат (К-51, РГ-42, РГО, РКГ-3, РГД-5, РГД-33, Ф-1), 109 детонаторов, запалов и взрывателей различных модификаций.

Обнаружено более 59 кг взрывчатых веществ (порох, тротил), 387 артиллерийских снарядов, свыше 71 тыс. патронов различного калибра, 517 основных частей к огнестрельному оружию.