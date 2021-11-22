В Ингушетии при столкновении двух легковых автомобилей пострадал человек
При столкновении «Приоры» и ВАЗ-2112 накануне вечером в сельском поселении Нижние Ачалуки Малгобекского района Ингушетии пострадал один человек.
Как сообщает пресс-служба МЧС по республике, пострадавший был деблокирован силами поисково-спасательного отряда «Тарко» и доставлен в травматологическое отделение Ингушской республиканской клинической больницы в городе Назрани.
Детей среди участников дорожно-транспортного происшествия нет.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
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