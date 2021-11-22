ДТП

В Ингушетии при столкновении двух легковых автомобилей пострадал человек

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При столкновении «Приоры» и ВАЗ-2112 накануне вечером в сельском поселении Нижние Ачалуки Малгобекского района Ингушетии пострадал один человек.

Как сообщает пресс-служба МЧС по республике, пострадавший был деблокирован силами поисково-спасательного отряда «Тарко» и доставлен в травматологическое отделение Ингушской республиканской клинической больницы в городе Назрани.

Детей среди участников дорожно-транспортного происшествия нет.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Комментарии 1

Алисхан 22 ноября, 2021 - 09:42
Дед, а почему портянки в армии отменили? - Внучок, для современного призывника - это слишком сложный гаджет...

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