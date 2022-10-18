В Ингушетии при столкновении с грейдером погиб водитель «Газели»

В результате ДТП произошло возгорания «маршрутки», в которой находился один человек — водитель. Мужчина скончался при доставлении в больницу.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства.

Для ликвидации последствий ДТП от ГУ МЧС по республике привлекались 7 человек и 2 единицы техники.