ДТП

В Ингушетии при столкновении с грейдером погиб водитель «Газели»

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В сельском поселении Кантышево Назрановского района Ингушетии, накануне вечером по автодороге «Назрань-Верхние Ачалуки» пассажирская «Газель» совершила столкновение с спецтранспортом — грейдером.

В результате ДТП произошло возгорания «маршрутки», в которой находился один человек — водитель. Мужчина скончался при доставлении в больницу.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства.

Для ликвидации последствий ДТП от ГУ МЧС по республике привлекались 7 человек и 2 единицы техники.

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