В Ингушетии при столкновении с грейдером погиб водитель «Газели»
В сельском поселении Кантышево Назрановского района Ингушетии, накануне вечером по автодороге «Назрань-Верхние Ачалуки» пассажирская «Газель» совершила столкновение с спецтранспортом — грейдером.
В результате ДТП произошло возгорания «маршрутки», в которой находился один человек — водитель. Мужчина скончался при доставлении в больницу.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства.
Для ликвидации последствий ДТП от ГУ МЧС по республике привлекались 7 человек и 2 единицы техники.