В Ингушетии при столкновении трех автомобилей пострадал один человек

«Водитель грузового автомобиля не падал сигнал поворота на право и совершил столкновение с автомобилем Peugeot, а затем с Lada Priora», — рассказал собеседник.

По его словам, в результате аварии водитель Peugeot и госпитализирован в травматологическое отделение Малгобекской центральной районной больницы.

Отмечается, что в отношении виновника ДТП составлены материалы по ч.1 ст.12.14, ч.2 ст.12.37, ч.1 ст.12.5 КоАП России.