ДТП

В Ингушетии при столкновении трех автомобилей пострадал один человек

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Один человек пострадал при столкновении грузовика и двух легковых автомобилей в Ингушетии, сообщили в правоохранительных органах.

«Водитель грузового автомобиля не падал сигнал поворота на право и совершил столкновение с автомобилем Peugeot, а затем с Lada Priora», — рассказал собеседник.

По его словам, в результате аварии водитель Peugeot и госпитализирован в травматологическое отделение Малгобекской центральной районной больницы.

Отмечается, что в отношении виновника ДТП составлены материалы по ч.1 ст.12.14, ч.2 ст.12.37, ч.1 ст.12.5 КоАП России.

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